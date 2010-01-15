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Hâkim Kayan rahatsızlandı, aramalara ara verildi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla kozmik odada yapılan aramada sona yaklaşıldı.

15 Ocak 2010 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla kozmik odada yapılan aramada sona yaklaşıldı. Dün (15 Ocak 2010) bitirilmesi planlanan aramaların Hakim Kayan'ın rahatsızlığı nedeniyle birkaç gün daha uzayacağı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast yapacakları iddiasıyla iki asker 19 Aralık’ta yakalanmıştı.

İddialarla ilgili başlatılan soruşturmada Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapılmasına karar verilmişti.

Hâkim Kadir Kayan, 25 Aralık’tan bu yana “kozmik oda”da arama yapıyordu. Aramaların dün (15 Ocak 2010) itibariyle sonlandırılması planlanıyordu.

Ancak ağır gribal enfeksiyon geçiren Hâkim Kayan'ın rahatsızlanması nedeniyle arama sürecinin bir kaç gün daha sarkacağı bildirildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 22 gündür ortalama 12 saat çalışan Hâkim Kadir Kayan'ın rahatsızlığına rağmen aramalara bir süre daha devam ettiği, ancak doktorların yatak istirahati konusundaki uyarıları üzerine ara verdiği belirtildi.

Aramaların önümüzdeki birkaç gün içinde sonlandırılacağı bildirildi.

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