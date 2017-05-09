Hâkim: Cezaevlerinde gazete ve kitap yasal hak

Cezaevlerinde son zamanlarda sık yaşanan gazete ve kitaplara yönelik engellere emsal olacak bir karar verildi. Kararda süreli ve süresiz yayınların tutuklu ve hükümlüler için yasal bir hak olduğuna vurgu yapıldı.

Yeni Asya'da yer alan habere göre, Kocaeli T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan A.C’ye eşinin getirdiği 1 adet dua kitabı ve bir adet mesleki ders kitabı verilmedi. Bunun üzerine ilgili birimlere şikâyette bulunan A.C.’ye cezaevi idaresince alınana bir karar gerekçe olarak sunuldu.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, tarafından 03/11/2016 tarihli “FETÖ/PYD suçundan tutukların ziyaretçileri ve kargo yoluyla gönderilen yoğun baskılı evrak, kitap ve dergilerin kontrolünün mümkün olmadığı, şifreli mesajların tespit edilemeyeceği gerekçesiyle bu suçtan tutuklu olanlara gönderilen kitap ve dergilerin kendilerine verilmemesi” yönünde karar verildiği, şikâyet edene söz konusu kitapların verilmemesi uygulamasının dayanağının bu karar olduğu belirtildi.

"Bu hak, yönetimlerce kısıtlanamaz"

Kocaeli İnfaz Hakimliği ise tutuklunun şikâyetini değerlendirerek kabul etti ve dayanak olarak gösterilen kararı iptal etti. İnfaz Hakimliği, 5275 sayılı Yasanın 62. maddesi gereğince “hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir” ve 69. madde ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 43/1-ı maddelerini esas aldı. Mahkeme kararında “Belirtilen bu düzenlemelerden süreli ve süresiz yayınlardan faydalanmanın ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular açısından bir hak olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Yasanın hak olarak tanıdığı bir konuda, cezaevi idaresince kısıtlamaya gidilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır” denildi. Kararda, A.C.’ye 62. madde gereğince problem bulunmayan kitapların verilmesi gerektiği belirtildi.

Keyfi yasaklar, yine mahkemeden dönmüştü

Gazetemizde daha önce benzer bir haber daha yayınlanmıştı. İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.A. kendisine ders kitabı ve Risale-i Nur verilmesini talep etmiş fakat tutuklunun talebi, Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığınca reddedilmişti. Karara ilişkin itirazı da Karşıyaka İnfaz Hakimliğince reddedilen tutuklu, kendisine ders kitabı ve Risale-i Nur verilmemesine ilişkin kararlarla ilgili Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur kitabı verilmeyen bir tutuklunun itirazı üzerine kitabın yasaklı olmadığını belirterek, tutukluya verilmesini kararlaştırmıştı.