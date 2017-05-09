T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hâkim: Cezaevlerinde gazete ve kitap yasal hak

"Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir”

09 Mayıs 2017 13:28

Cezaevlerinde son zamanlarda sık yaşanan gazete ve kitaplara yönelik engellere emsal olacak bir karar verildi. Kararda süreli ve süresiz yayınların tutuklu ve hükümlüler için yasal bir hak olduğuna vurgu yapıldı.

Yeni Asya'da yer alan habere göre, Kocaeli T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan A.C’ye eşinin getirdiği 1 adet dua kitabı ve bir adet mesleki ders kitabı verilmedi. Bunun üzerine ilgili birimlere şikâyette bulunan A.C.’ye cezaevi idaresince alınana bir karar gerekçe olarak sunuldu.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, tarafından 03/11/2016 tarihli “FETÖ/PYD suçundan tutukların ziyaretçileri ve kargo yoluyla gönderilen yoğun baskılı evrak, kitap ve dergilerin kontrolünün mümkün olmadığı, şifreli mesajların tespit edilemeyeceği gerekçesiyle bu suçtan tutuklu olanlara gönderilen kitap ve dergilerin kendilerine verilmemesi” yönünde karar verildiği, şikâyet edene söz konusu kitapların verilmemesi uygulamasının dayanağının bu karar olduğu belirtildi. 

"Bu hak, yönetimlerce kısıtlanamaz"

Kocaeli İnfaz Hakimliği ise tutuklunun şikâyetini değerlendirerek kabul etti ve dayanak olarak gösterilen  kararı iptal etti. İnfaz Hakimliği, 5275 sayılı Yasanın 62. maddesi gereğince “hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan  bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir” ve 69. madde ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 43/1-ı maddelerini esas aldı. Mahkeme kararında “Belirtilen bu düzenlemelerden süreli ve süresiz yayınlardan faydalanmanın ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular açısından bir hak olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Yasanın hak olarak tanıdığı bir konuda, cezaevi idaresince kısıtlamaya gidilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır” denildi. Kararda, A.C.’ye 62. madde gereğince problem bulunmayan kitapların verilmesi gerektiği belirtildi.

Keyfi yasaklar, yine mahkemeden dönmüştü

Gazetemizde daha önce benzer bir haber daha yayınlanmıştı. İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.A. kendisine ders kitabı ve Risale-i Nur verilmesini talep etmiş fakat tutuklunun talebi, Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığınca reddedilmişti.  Karara ilişkin itirazı da Karşıyaka İnfaz Hakimliğince reddedilen tutuklu, kendisine ders kitabı ve Risale-i Nur verilmemesine ilişkin kararlarla ilgili Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur kitabı verilmeyen bir tutuklunun itirazı üzerine kitabın yasaklı olmadığını belirterek, tutukluya verilmesini kararlaştırmıştı.

 

ETİKETLER

cezaevikitaphaberaçıklamakocaeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24