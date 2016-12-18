"Hâkim, Ahmet Türk’e 'Uçak saatin yaklaşıyor' deyip duruşmayı bitirmiş!"

Bakırköy Cezaevi tutukluları Yazar Aslı Erdoğan ve Dil Bilimci Necmiye Alpay, 23 Kasım’da mahkemeden gelen ilk tahliye haberleri ile kısa süreli yaşadıkları sevinci ve yaşananları CHP’nin gazeteci milletvekili Utku Çakırözer’le paylaştı. CHP’li Ali Şeker, Ahmet Türk ziyaretinden önemli notları anlattı.

"Tahliye haberi gelince eşyalarını paylaşmışlar"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, son ziyaretlerinden kalan önemli ayrıntıları paylaştı.

Çakırözer, Bakırköy Cezaevi’nde yaptığı son ziyarette Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın 23 Kasım’la ilgili kendisiyle paylaştıkları tahliye sevincini anlattı.

Erdoğan ve Alpay’ın tahliyelerini televizyondan öğrendiklerini ve hemen bavul topladıklarını söyleyen Çakırözer, “Bavullarını toplarken özel eşyalarının tümünü, saatlerine kadar, koğuş arkadaşlarıyla paylaşmışlar” dedi.

Bu sevincin arkasından gelen haberler her ikisinin de çok üzüldüğünü vurgulayan Çakırözer, Aslı Erdoğan’ın ciddi biçimde sağlık sorunu yaşadığına bir kez daha dikkat çekti.

Ali Şeker: Hâkim, Ahmet Türk’e “Uçak saatin yaklaşıyor” demiş

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, heyet olarak Edirne F Tipi ile Silivri Cezaevi’ne geçtiğimiz haftalarda yaptıkları önemli notları T24’e paylaştı.

“Bir kere siyasi bir davadır bunlar” diyen Şeker, “Orada Ahmet Türk’ün Fikri Sağlar tarafından bize söylenen bir durum var. Duruşmada hâkim saatine bakıyor davanın ilerleyen zamanında, ‘Uçak saatin geliyor deyip duruşmayı bitiriyor.’ Daha önceden tutuklanacağı belli, gönderileceği cezaevi önceden belli bir dava. Biletlerin de alınmış olması bu hukuk faciasını ne kadar ayaklar altına alındığına bir işaret” ifadelerini kullandı.

Şeker’in değerlendirmeleri şöyle:

“Hâkimler eğer bunları tutuklamazsam beni tutuklarla korkusuyla siyasi iradenin her şeyini teslim olmuş durumdalar. Bu çok acı ve Türkiye açısından büyük bir talihsizlik. Demokrasi için bir bedel ödediklerinin farkındalar. Ama bu ülkede bir ada yaşamak barış için siyasetin konuşması gerektiğini ifade ediyorlar. Şiddetin son bulmasını ölümlerin sona ermesi adına da barış için mücadele etmek gerektiğini düşünüyorlar. Bu noktada bir bedel ödemek gerekiyorsa biz bedel öderiz yeter ki ülkemize barış gelsin diyorlar."