Hâkim: Adalet adına özür dilerim

Otomobilden hırsızlık olayına bakan savcı, kapı kolundaki parmak izinin sahibinin ifadesini almadan iddianame düzenledi. Parmak izi, otomobilin sahibinin en yakın arkadaşına ait çıkınca hâkim özür dilemek zorunda kaldı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, bir firmada satış pazarlama görevlisi olan Gürbüz Yüceoğlu (34), 2013’te yeni bir otomobil aldı. Bilgisayar yazılımcısı arkadaşı Niyazi Erdoğan’ı (32) da iş dönüşü evine bırakıyordu. 8 Mart 2013’te sabah işe gitmek üzere Maltepe’deki evinden çıkan Gürbüz Yüceoğlu, otomobilinin kelebek camının kırıldığını gördü. Hırsız, teybini çalmıştı. Olay yerine gelen polis, otomobilden parmak izi aldı. Gürbüz Yüceoğlu, o hırsızlık olayıyla ilgili dava açıldığını 1 ay önce telefonuna gelen bir mesajla öğrendi.

E-devlet'ten öğrendi

E-devlet sistemine giren Yüceoğlu, yakın arkadaşı Niyazi Erdoğan’ın sanık olduğunu görünce çok şaşırdı. Soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Veysi Aktaş tarafından düzenlenen iddianamede, otomobilin sağ kapısında bulunan parmak izinin Necati Erdoğan’a ait olduğu ve bunun yeterli bir delil olması nedeniyle şüphelinin, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu. Başsavcılık, iddianameyi, sanık ve müştekinin ifadeleri alınmadığı için iade etmişti ama savcının itirazı üzerine dosyaya bakan bir üst mahkeme iade kararını kaldırmıştı.

"Şüpheli esmer, ben sarışın"

Anadolu 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada hâkim karşısına çıkan Necati Erdoğan, “Keşke bize bir sorulsaydı, şimdi burada olmazdık” diye başladığı savunmasında şunları söyledi:

“Gürbüz otomobil alınca çok sevindik. Navigasyon cihazını bile ben ayarladım. Sürekli otomobiline binerim ve genelde de sağ kapıyı açtığım için parmak izimin orada olması çok normal. Polisin eşkalini belirlediği zanlı esmer ve 40 yaşlarında. Ben ise 24 yaşında ve sarışınım.”

"Adalet adına özür dilerim"

Davaya bakan hâkim Nuh Hüseyin Köse, soruşturma evrakı içinde, parmak izi tespitinden sonra müşteki ve sanığın görüşünün alınmadığı, olayın akabinde tanzim edilen tutanakta, hırsızın belirlenen eşkali ile sanık olarak karşısında duran Niyazi Erdoğan’ın eşkalinin fiziki olarak örtüşmediğini belirtti. Müşteki ile sanığın yakın ikiarkadaş olması ve sanığın sık sık otomobile binmesi nedeniyle, aracın kapısında parmak izinin bulunmasının olağan olduğuna da dikkat çeken Hâkim Köse, sanık hakkında beraat kararı verdi ve ekledi: “Adalet sistemi adına ikinizden de özür diliyorum.”

"Arabaya eldivenle binin artık"

İşe gitmek için mahkeme çıkışında yine arkadaşının otomobiline binen Niyazi Erdoğan, “Bu olay, en acı hatıramız olarak kaydedildi” dedi. Erdoğan, “İnsanlar bundan sonra arkadaşlarının otomobiline binerken eldiven taksınlar. Her an böyle bir olayda sanık olabilirler!” diye de espri yaptı.