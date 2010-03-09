Hakemlerimiz birer milli felaket



T24 - Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bülent Yıldırım'ın Eskişehir-Galatasaray maçını iyi yönetemediğini söyledi. Ntv'de yayınlanan %100 Futbol adlı programda konuşan Dilmen, hakemlerin pek eleştirilmediğini belirterek, hakemlere psikolojik tedavi uygulanmasını önerdi.



Dilmen'in maç yorumu şöyle:



Maçın hakemi Bülent Yıldırım, maçın en az 10 dakika durmasına rağmen, 4 dakika uzatma verdi. Bugün 320 milyon dolar olan ligimizi, dünyanın neresinden gelirse gelsin, izleyen biri bu lige mi verdiler bu parayı der. Hakemlerin kafası karmakarışık. Maç yorumu yaparken hakem konusuna pek girmeyiz. Ancak hakemlerin kafaları darmadağan. Psikolog mu tutucaklar, Federasyon mu el atıcak bilmem ama acilen bir şeyler yapılması gerekiyor.



Bülent Yıldırım'ın kafası karmakarışıktı. Defalarca topa elle müdahale oldu ama görmedi bunları. Sonra verdiği garip penaltılar... Oyuncuyu maçtan atmamak için elinden geleni yaptı. Sarı kart vermekte zorlandı. Sezonu çok iyi geçirmesine rağmen inanılmaz rahat tavır sergiledi.



Bir hakem hata yapabilir ama bu kadar bariz bir şekilde yapmaz. Yıldırım'ın sayabildiğim en az 15 tane hatası vardı. Ben hakemlerimize her zaman saygı gösteren biriyim ama şu an hakemlerimiz bir milli felaket. Baya kötüler. Maç da çok kötü. Maçı katleden etkenlerden biri de hakem. Bir hakemin oyuna katkısı pozitif yönde olmalı.

Ayhan'ın bir pozisyonu vardı mesela. 3 kere oyuncu arkadan atladı. üçünde de bakmadı. Ayhan ilk faulünü yaptı hemen kart gösterdi.

Galatasaray'ın aleyhine hata yapıyor, bu kez de tedaviye geçmeye çalışıyor, Eskişehir'in aleyhine yapmaya çalışıyor. O zaman da hakem maçın önüne geçiyor. Türkiye'de hep konuşulan verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar... Mesela bu maçta da... Santos'un penaltısı oldu olmadı değil. O penaltıya getiren sebepler... Hakem getiriyor o penaltıyı.



Hakem, bugün tamamen oyuncuydu. Hem kırmızı siyah giymişti, hem de sarı kırmızı. Ve hakemler iyi futbolcu değiller.



Eskişehirspor ve Galatasaray'ın şablonları iyi oynamamaya müsaitti. Hakem de buna katkı sağladı. Kısaca hakem bugün maçı kötü oynadı.