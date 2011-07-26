-HAKEMLERE FİZİKSEL TEST İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Spor Toto Süper Lig'de görev yapacak hakem ve yardımcı hakemler, fiziksel testten geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Eğitim ve Planlama Alt Komisyonu (EPAK) tarafından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan teste, Süper Lig'de görev yapacak 37 hakem ve 79 yardımcı hakem olmak üzere 116 hakem katıldı. Testlerde ayrıca bayan FIFA hakemi Dilan Deniz Gökçek ve bayan FIFA yardımcı hakemi Sibel Yamaç da yer aldı. Kolombiya'daki 20 Yaş Altı Dünya Gençler Şampiyonası'nda görevli olan hakem Cüneyt Çakır ve yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, teste katılamadı. Testler hakkında AA muhabirine bilgi veren MHK EPAK'tan sorumlu başkan yardımcısı Galip Bitigen, fiziksel yeterlilik testinin sezonda en az 4 defa uygulandığını belirterek, ''Testte hakemlerimiz 6 defa 40 metre, 20 defa da 150 metre koşuyorlar. 40 metreyi 6 saniyede, 150 metreyi de 30 saniyede koşmaları gerekiyor. Herhangi birinde belirtilen saniye geçemezlerse başarısız kabul edilecekler ve bir sonraki teste kadar görev alamayacaklar'' dedi. Testleri tamamen elektronik ortamda yapıldığını vurgulayan Bitigen, koşu derecesinin kronometrede herkes tarafından görüldüğünü söyledi. Galip Bitigen, aynı testlerin ikinci, üçüncü ve BAL liginde görev yapan hakem ve yardımcı hakemlere de uygulandığını kaydetti. Testler, Atletik Test Ekibi Sorumlusu Ahmet Erdoğan, Uluslararası Atletizm Hakemi Necati Çeteci, koşu ekibi Maksut Balta, Yaşar Filiz, Oğuz Uğurlu, Adil Uçankan, Ömer Ala gözetiminde yapıldı. Testleri, FIFA ve UEFA Fitness eğitmeni Belçikalı Bart Gilis de takip etti.