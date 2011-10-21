Hakemler mercek altında

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) daveti üzerine 3 günlük ziyaret için gelen Larsen'in, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile üst klasman yardımcı hakemlerin seminer programına ve mentör uygulamalarına yönelik görüşmelerde bulunacak.Yapılan açıklamada, Larsen'in ayrıca TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin ile beraber Bursaspor-Trabzonspor ve Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçlarını yerinde izledikten sonra maçta görevli hakemler ile maç sonu toplantıları gerçekleştireceği kaydedildi.