"Hakemler de insandır, onlar da hata yapar diyordunuz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası maçın hakemi Ümit Öztürk'e yönelik tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, sarı-kırmızılılara yönelik yayınlanan bildiriyi hatırlatarak, "Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle: "Ben genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim.

"Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikâyet etmesini anlamıyorum"

O başkan gülüyormuş.... Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Siz hem gülüyorsunuz ama tabiri caizse ağlıyorsunuz her gün çıkıp. Geçen yıl sanırım kasım ayıydı, biz Rusya'daydık, 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?

Siz önce devlet kurumlarına tepki göstereceksiniz, sonra devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Bu böyle olmaz. Devlet, babadır tamam ama önce tepki, sonra teşekkür. Bu böyle olmaz!

Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar."