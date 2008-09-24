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Hakemler açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Bosna-Hersek ve 15 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Estonya ile yapacağı 2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki gr

24 Eylül 2008 03:00

A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Bosna-Hersek ve 15 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Estonya ile yapacağı 2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki grup maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 11 Ekim Cumartesi günü BJK İnönü Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Türkiye-Bosna Hersek karşılaşmasını Rusya Futbol Federasyonu'ndan Yuri Baskakov yönetecek. Baskakov'un yardımcılıklarını Tikhon Kalugin ve Anton Averianov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Igor Zakharov.

15 Ekim Çarşamba günü Estonya'nın başkenti Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak Estonya-Türkiye karşılaşmasında ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Robert Malek görev yapacak. Malek'in yardımcılıklarını Krysztof Myrmus ve Konrad Sapela yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Mikulski.

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