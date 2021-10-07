Hakemin kafasını tekmeleyen futbolcu cinayete teşebbüsle yargılanıyor

Brezilya’da futbolculuk yapan William Ribeiro, sahada hakemin kafasına tekme atıp bayılttığı için cinayete teşebbüsten yargılanıyor. Ribeiro ikinci yarının başında hakeme saldırdı. Hakem sahayı bilinci kapalı şekilde ambulansla terk ederken, maçtan bir sonraki gün taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, oyuncunun forma giydiği Sao Paulo Spor Kulübü de Ribeiro’nun sözleşmesini feshetti.

CNN'in haberine göre, Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletindeki Venancio Aires'te Pazartesi günü oynanan maçta hakem Rodrigo Crivellaro'ya saldıran William Ribeiro tutuklandı. Futbolcu Salı günü ise serbest bırakıldı.

“Ne olduğunu hatırlamıyorum; hakem arkadaşlarım ona sarı kart verdiğimi söyledi”

Yerel basına konuşan hakem, "Gerçekten ne olduğunu hatırlamıyorum. Hakem arkadaşlarım ona sarı kart verdiğimi söyledi. Yüzüme yumruk attı, yere düştüm, tekmelendim ve bayıldım" dedi.