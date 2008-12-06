Hakemin ilginç kararı!..







Deivid 35 metreden şut attı. Top üst direğe vurup kalenin yaklaşık yarım metre içinden döndü. Hakem Aytekin Durmaz ile yardımcısı Erhan Sönmez golü vermedi.





Geçen haftaki hakem Süleyman Abay’ın ardından dün Denizli-F.Bahçe maçında hakem Aytekin Durmaz, yardımcısı Erhan Sönmez ile 4.hakem Abdullah Yılmaz skandallara imza attı. 79. dakikada Deivid kaleye yaklaşık 35 metreden müthiş bir şut gönderdi. Top önce üst direğe, ardından kale çizgisinin yaklaşık yarım metre içinde yere vurdu. Ancak topa kale içinde kalmadı, yeniden üst direğe ve kale dışında yarım metre dışarıda yeniden yere vurup sekerek kaleci Cenk’in ellerinde kaldı. Deivid sevinirken kaleye yaklaşık 30 metre uzaktaki hakem Durmaz ile yardımcısı Sönmez, bariz golü vermedi.



İhlali Selçuk önledi



Bu pozisyondan önce 61. dakikada Sönmez, Güiza’nın gollük pozisyonunu hatalı ofsayt bayrağı ile engelledi. 57. dakikada 4. hakem Yılmaz’ın hatası az kalsın F.Bahçe’ye pahalıya patlıyordu. Aragones iki oyuncu değişikliğine gitti. Sahada 6 yabancısı olan F.Bahçe’de önce Josico’nun yerine Deivid, Türk vatandaşı Vederson’un yerine de Emre’nin alınması gerekiyordu. Vederson çıkarken Deivid’in numarasının yazılı olduğu tabela kalktı. Değişiklik yapılsa sahada 7 yabancı olacak F.Bahçe kural ihlaliyle hükmen yenik sayılacaktı. Hatayı Selçuk Şahin fark etti, çabası yeterli olmadı. İdari Menajer Volkan Ballı hakemin hatadan dönmesini sağladı.



Cenk: Hakem vermedi



Denizlispor kalecisi Cenk, Deivid’in 79. dakikada çektiği ve kale içinde yere vurup dönen pozisyonda topun çizgiyi geçtiğini söyledi. Cenk, "Ben gol gibi gördüm. Hakem vermedi. Ben de devam ettim. Açıkcası çok da net görmedim. Ne olduğunu anlamadan top elime düştü. Emre’nin golünde de topu göremedim. Maçta iyi oynadım. Yenilgiyi hak etmedik. 3 tane şuttan biri gol oldu. Kaybetmememiz gereken bir maçtı, olmadı" dedi.



