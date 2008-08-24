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Spor

Hakemi tekmeledi

Hakemin tedavi süresini aştığı gerekçesiyle diskalifiye ettiği Kübalı Angel Valodia Matos, sinirlenerek hakeme tekme attı.

24 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda tekvandoda erkekler artı 80 kilo finalinde ise Yunan sporcu Alexandros Nikolaidis’i 5-4 yenen Dong-min, altın madalya kazandı.

Bu kategoride bronz madalyanın ilkini Özbek Akmal Irgashev’i 4-3 yenen Nijeryalı Chika Yagazie Chukwumerije aldı.

Diğer bronz madalya maçında Kazak Arman Çilmanov ile Kübalı Angel Valodia Matos karşılaştı.
Karşılaşmanın 2. periyodunda Matos 3-2 öndeyken hakem kararıyla yenik sayıldı. Hakemin tedavi süresini aştığı gerekçesiyle diskalifiye ettiği Mato, sinirlenerek hakeme tekme attı.
Hızını alamayan Matos, yardımcı hakeme de tekme attı ve bağırarak tatamiden ayrıldı. Böylece 2. bronz madalya Kazak Çilmanov’un oldu.

Ömür boyu men cezası aldı

Uluslararası Tekvando Federasyonu’nun (WTF) açıklamasında, Matos ve antrenörünün bu olayın ardından uluslararası müsabakalardan ömür boyu men edildikleri belirtildi.
WTF Disiplin Kurulu’nun, bu müsabakanın hemen ardından olağanüstü toplantı yaptığı ve Matos ve antrenörünün "tekvando ruhuna aykırı hareket ettiğine" karar verdiği kaydedildi.
Böylece bugün sona eren oyunların tekvando müsabakalarını, Güney Kore 4 altın madalyayla kapatmış oldu.

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