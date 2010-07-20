Hakemi önce boğmaya çalıştı, sonra kovaladı

T24- İkinci lig kulübü Rangers'in başkanı Elias Vistoso, Pedrozo'nun Cumartesi günü oynanan olaylı maçın ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Vistoso, El Mercurio gazetesine yaptığı açıklamada, "onunla konuştuk ve kulübümüzden ayrıldı. Onu bekleyen cezanın küçük olmadığını biliyoruz" dedi.

Paraguaylı savunma oyuncusu Pedrozo, Rangers'in Concepcion'a 3-0 yenildiği lig maçında hakem Marcelo Miranda'yı boğmaya çalışmıştı.

Pedrozo, Miranda'nın Concepcion lehine verdiği penaltıyı dört kez tekrarlatmasından kısa bir süre sonra yaptığı sert faul sonucu ikinci sarıdan kırmızıyı görünce çılgına döndü.

Kendisine kart göstermek için yaklaşan Miranda'nın arkasında dolanan Paraguaylı savunma oyuncusu hakemi boğazından yakaladı, bir süre sonra serbest bıraktığı hakemi bu kez saha içinde kovalamaya başlayan Pedrozo'yu diğer oyuncular üzerine atlayarak durdurdu.

Pedroso, La Tercera gazetesine yaptığı açıklamada en ufak bir pişmanlık duymadığını belirterek, "şimdi Paraguay'a geri dönüyorum" dedi.

