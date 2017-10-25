Hakeme küfreden Caner Erkin kaç maç ceza alacak?

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a ağır şekilde küfreden ve dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Caner Erkin'in, 3 ila 7 maç arasında ceza alması bekleniyor.

Beşiktaşlı milli futbolcunun sevk edilen dosyası, “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. madde ve “Sportmenliğe aykırı hareket” başlıklı 36. madde kapsamına alındı ve bu maddelerden verilen hükümler, 3 ila 7 maç arası men cezasını da beraberinde getiriyor.

Fanatik’te yer alan habere göre Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maça damgasını vuran Caner Erkin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Karşılaşmanın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan’a ağır küfürler eden Beşiktaşlı futbolcunun bu eylemi, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratsa da, hakem raporunda yer almadı. Bunun üzerine harekete geçen hukuk müşavirliği yayıncı kuruluştan görüntüleri istedi ve oyuncuyu inisiyatifini kullanarak “tedbirli” olarak disipline gönderdi.

Maç esnasında televizyona yansıyan görüntülerde hakem Kalkavan’ın arkasından, “Köpek, sen adam değilsin. Seni o... ç...u” şeklinde küfür eden Caner ile ilgili federasyon temsilcilerinin de rapor yazmaya yetkili olmadığı kaydedildi. Saha içinde yaşanan olaylardan hakemlerin sorumlu tutulduğu, temsilcilerin ancak saha dışında, koridorda, soyunma odası tünelinde tanıklık ettikleri disiplin eylemlerini rapor etme talimatı aldıkları vurgulandı.

Beşiktaş’ın beraberlik golünden sonra kayarak yardımcı hakeme doğru yönelen Caner Erkin’in buradaki el hareketi de hakem tarafından cezalandırılmadı. Ancak hukuk müşavirliğinin yaptığı değerlendirmede Beşiktaşlı oyuncunun eylemleri, talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. maddesi ve “Sportmenliğe aykırı hakaret” başlıklı 36. maddesi kapsamına alındı.

Ceza tartışması

Hakem Mete Kalkavan veya yardımcıları, Caner Erkin’in küfürlerini duyup, kırmızı kartla ihraç etmiş olsalardı, olay hakem raporuna da yazılacak ve Beşiktaşlı oyuncu çok ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktı. Kamuoyunun olayla ilgili tepkileri büyüyünce, hakem raporunda yer almamasına karşın Caner’in nasıl bir cezaya çarptırılacağı merak konusu oldu. İlgili maddeye göre deneyimli oyuncunun 3 ila 7 maç ceza alması gerekiyor. Federasyonun bu hamlesinden sonra PFDK’nın perşembe günü yapacağı toplantıda dosyayı incelemesi ve Caner Erkin ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.