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Spor

Hakem zemini kontrol etti ESKİŞEHİR (A.A)

22 Ocak 2012 20:41

-Hakem zemini kontrol etti ESKİŞEHİR (A.A) - 22.01.2012 - Eskişehirspor-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır, Atatürk Stadı'nın zeminini inceleyip maçın oynanmasına karar verdi. Maçın hakemi Çakır, saat 17.00'da Atatürk Stadı'nın zeminin buzlu ve karlı olup olmadığını inceledi.  Çakır, zeminin şu anda maç oynanmaya uygun olduğunu belirterek, maçın başlama saatinde zemindeki değişikliğe göre kesin kararın verileceğini kaydetti. Daha sonra sahaya tekrar çıkan Çakır, zeminin futbol oynamaya müsait olduğu yönünde karar verdi.

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