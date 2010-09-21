T24 LogoT24 Logo
Spor

HAKEM YILMAZ'IN BAŞINA İKİ DİKİŞ ATILDI GAZİANTEP (A.A)

21 Eylül 2010 02:44

-HAKEM YILMAZ'IN BAŞINA İKİ DİKİŞ ATILDI GAZİANTEP (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor-Bursaspor maçının 62'nci dakikada tatil edilmesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın kafasına dikiş atıldı. Spor Toto Süper Lig'de 5'inci haftanın kapanış maçı olan Gaziantepspor ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın tribünden gelen bir madde nedeniyle kafasından yaralanması sonrasında güvenlik önlemleri altında ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Yılmaz bir süre müşahede altında tutuldu. Hakem Yılmaz'ın kafa röntgeninin çekildiği, kafatasında yarık tespit edildiği, kafasına iki dikiş atıldığı bildirildi. Sağlık durumunun iyi olması üzerine hakem Muharrem Yılmaz'ın taburcu edildiği kaydedildi. Yardımcı hakem Muharrem Yılmaz, daha sonra hakem arkadaşları ile birlikte kaldığı otelde dinlenmeye çekildi. Bu arada, maçın tatil edilmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Gaziantep Havalimanı'na gelen Bursaspor kafilesi Bora Jet firmasına ait özel uçakla Bursa'ya hareket etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24