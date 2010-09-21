-HAKEM YILMAZ'IN BAŞINA İKİ DİKİŞ ATILDI GAZİANTEP (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor-Bursaspor maçının 62'nci dakikada tatil edilmesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın kafasına dikiş atıldı. Spor Toto Süper Lig'de 5'inci haftanın kapanış maçı olan Gaziantepspor ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın tribünden gelen bir madde nedeniyle kafasından yaralanması sonrasında güvenlik önlemleri altında ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Yılmaz bir süre müşahede altında tutuldu. Hakem Yılmaz'ın kafa röntgeninin çekildiği, kafatasında yarık tespit edildiği, kafasına iki dikiş atıldığı bildirildi. Sağlık durumunun iyi olması üzerine hakem Muharrem Yılmaz'ın taburcu edildiği kaydedildi. Yardımcı hakem Muharrem Yılmaz, daha sonra hakem arkadaşları ile birlikte kaldığı otelde dinlenmeye çekildi. Bu arada, maçın tatil edilmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Gaziantep Havalimanı'na gelen Bursaspor kafilesi Bora Jet firmasına ait özel uçakla Bursa'ya hareket etti.