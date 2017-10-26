Hakem Mete Kalkavan'a küfreden Caner Erkin'in cezası belli oldu

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu beklenen açıklamayı yaptı. Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin’e 6 maç ceza verildi. Caner’e sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı iki maç ceza verilirken hakem Mete Kalkavan’a yönelik hakareti nedeniyle “takdiren ve teşdiden” 4 maç ceza verildi.

“İşte PFDK’dan yapılan açıklama

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 26.10.2017 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu MESUT BAKKAL’ın, 21.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 21.10.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GALATASARAY A.Ş.’nin, 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 217, 218, 219, 220, 221, ODEABANK KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 205, 206, 207, 208, DOĞU TRİBÜN 112, 113, 114, 212, 213, 214, 414, 415, 416 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜN 112 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle sonraki 2 ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, BATI TRİBÜN 100 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU TRİBÜN 112 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 3 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi HASAN TANKAYA’nın müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/3. Maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi URAL AKÜZÜM’ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 20.10.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 22.10.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR – SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 21.10.2017 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR – TOKATSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SARIYER Kulübünün, 21.10.2017 tarihinde oynanan SARIYER – AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BUCASPOR Kulübünün, 21.10.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR – SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu TUNAY ACAR’ın, 21.10.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR – SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 21.10.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR – SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 21.10.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR – HATAYSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ÇANAKKALE DARDANEL SK’nın, 21.10.2017 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK – BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇANAKKALE DARDANEL SK sporcusu VELİ AKBULUT’un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- EROKSPOR A.Ş. Kulübünün, 21.10.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR – EROKSPOR A.Ş. Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.’nin, 21.10.2017 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. – DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. masörü YILMAZ ŞENCİ’nin, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- TEKİRDAĞSPOR Kulübü sporcusu SAMET ÖNGER’in, 22.10.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR – KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, kendi takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- OSMANİYESPOR FUTBOL Kulübünün, 22.10.2017 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ – ANKARA ADLİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 21.10.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU – ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ADANASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ANIL MERTHAN KURT’un, 20.10.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu FURKAN GÜNEŞ’in, 20.10.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BOLUSPOR Kulübü sporcusu AHMET TALHA KELEBEK’in, 22.10.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR – BALIKESİRSPOR BALTOK U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ZEKİ ÖZVATAN’ın, 21.10.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR – ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu ENES CAN AKGÜN’ün, 22.10.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR – BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN TOPKAYA’nın, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ile cezalandırılmasına,

26- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü ABDUSSELAM GÖKÇAN’ın, 22.10.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR – BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.