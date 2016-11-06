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Spor

"Hakem koruması altındaki Beşiktaş'la 4 puan farkımız var"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, hakemlerin yönetimlerinde çifte standart olduğunu dile getirdi

06 Kasım 2016 20:03

Levent Nazifoğlu, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan ve Fırat Aydınus'u işaret ederek, "Hakem koruması altındaki Beşiktaş'la 4 puan farkımız var" diye konuştu.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Derbi maçı kazanmak istediklerini aktaran sarı-kırmızılı yönetici, "Fenerbahçe karşılaşması her zamanki gibi çok önemli. O maça galibiyet için çıkacağız. Alacağımız sonuç bizim sıralamadaki yerimize büyük etki edecek. Ayrıca takımımızın moral ve motivasyonu için de bu galibiyete ihtiyacımız var. Kesinlikle kazanmak için sahada olacağız. Takımımıza, hocamıza olan güvenimiz tam." diye konuştu.

 

"Beşiktaş'a 5 penaltı verilmiş, bize sadece 1"

 

"Çok başarılı olduğu söylenen, hakem koruması altındaki Beşiktaş'la 4 puan farkımız var" diyen Nazifoğlu, şöyle konuştu: "Beşiktaş'a 5 penaltı verilmiş, bize ise sadece 1 tane. Hakem Mete Kalkavan bizim Kayserispor maçındaki yüzde yüz penaltımızı vermezken, dünkü Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında garip şeyler yapıyor.

Yine Fırat Aydınus bizim net penaltımızı vermezken, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de olmayan penaltıyı veriyor. Ben bunlarda kasıt olduğunu düşünmek istemiyorum ancak hakemlerin çifte standartlı kararları bizde şüphe oluşturuyor."

Ligin henüz 10. haftasının geride kaldığını ve gelecek maçlarda çok şeyin değişebileceğini vurgulayan Nazifoğlu, rekabetin son haftalara kadar devam süreceğini savundu. 

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