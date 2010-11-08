-HAKEM DARP EDENLERE CEZA YAĞDI DENİZLİ (A.A) - 08.11.2010 - Denizli 1. Amatör Küme B Grubu'nda geçen hafta oynanan Gürpınar Belediyespor–Bağbaşı Zeytinköyspor maçından sonra hakemler Saim Karaaslan ve Serkan Yavaş'ı darp ettikleri ileri sürülen Gürpınar Belediyesporlu oyunculara toplamda 143 maç ceza verildi. Alınan bilgiye göre, geçen hafta pazar günü Çivril ilçesine bağlı Gürpınar beldesinde oynanan ve Bağbaşı Zeytinköyspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra gollerini geçersiz saydıkları iddiası ile Gürpınar Belediyesporlu futbolcu ve taraftarlar orta hakem Saim Karaaslan ve yardımcı hakem Serkan Yavaş'a sahanın ortasında saldırdılar. Olaydan sonra 5'er gün iş göremez raporu alan hakemler, olaylara karışanları mahkemeye verirken, Futbol İl Temsilciliği Tertip Komitesi de geçen hafta salı günü raporları değerlendirdi. Tertip Komitesince 12 futbolcu, bir yönetici ve kulüp, İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu İl Disiplin Kurulu, 4 Kasım Perşembe günü yaptığı toplantıda, Gürpınar Belediyespor'un dosyasını görüştü. Gürpınar Belediyespor'un dosyası ile ilgili olarak değerlendirme yapan İl Disiplin Kurulu, Gürpınar Belediyespor sahasını 3 maç kapattı, kulüp başkanı Mesut Kılıç'a 7 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Olaylara karıştığı tespit edilen oyunculardan Mustafa Bacanak 3, Ali Eren 15, Burak Çallı 14, Gökhan Bican, İsmail Daşdelen, Halil Dağcı, Kemal Kaymakçı, Oğuz Demirel, Tugay Kılınç ve Hüseyin Bala'ya 13'er maç, Ali Sarıkaya ve Aytaç Çimen'ne 10 maç ceza verildi.