'Hakem beni anlamadı'



Derbide kırmızı kart gören Beşiktaş'lı Matias Delgado, "Hakemden kart istemedim, 'bana neden verdin' diye sordum" şeklinde konuşarak, haksız yere atıldığını savundu.





Galatasaray'a 4-2 yenildikleri derbi maçın ikinci yarısında, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaş'ın kaptanı Delgado, ikinci sarı kartını gördüğü pozisyonda hakemle girdiği diyaloğa açıklık getirdi.



Beşiktaşlı futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, kırmızı kartı hak etmediğini savunarak, ''Hakeme sadece daha önce bana gösterilen kartın haksız olduğunu anlatıyordum ve ikinci kartı gördüm. Ben, orada Baros için kart istemedim. Kart istememin bana, ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı getireceğini biliyordum. Kuralları biliyorum. Maçta tek faul yaptım onda da bana sarı kart gösterdi. Sadece bunun nedenini soruyordum'' diye konuştu.



Delgado, hakemlerle ilgili olarak, ''Hakemlerin Beşiktaş'a karşı olan tutumu saha içinde belli'' dedi.



Arjantinli futbolcu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda da, ''Kırmızı kart pozisyonundan önce 10 saniye içinde üst üste iki tane faule maruz kaldım. Bana yapılan faullerden sonra hakeme 'Rakibe neden kart vermiyorsun?' demedim. 'Bana neden sarı kart gösterdin?' sorusunu sordum'' şeklinde konuştu.



Hakeme hangi dilde konuştuğu sorusuna da Delgado, ''Bunu İngilizce söyledim. Gördüğüm kadarıyla anlasaydı ikinci sarı kartı göstermezdi'' yanıtını verdi.



AYHAN: KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK



Galatasaray'ın Beşiktaş ile yaptığı derbi maçta sahaya kaptan olarak çıkan Ayhan Akman ise, derbi karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Ayhan, karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, ''İlk yarının son maçıydı. Bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Tatile mutlu girmek istiyorduk. Taraftarlarımızın önünde bunu başardık. İyi futbol ortaya koyduk. Bugün kazanacağımızı biliyorduk. Zaten hep önde olan taraf bizdik. Maçın gidişatını az çok kestirebiliyorduk. Galip geleceğimize inanıyorduk. Çok pozisyon bulduk. Sonuç daha da farklı olabilirdi'' dedi.



Ayhan, sezonun ilk haftalarında yoğun maç trafiği nedeniyle istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade ederek, ''Sakat futbolcularımızın iyileşerek, takıma katılmasıyla gerçek performansımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum'' dedi.



Bu arada Ayhan, stattan ayrılırken gazetecilerin, takım arkadaşı Arda'nın bundan sonra takımda ikinci kaptanlığı kabul etmeyeceğinin aktarılması üzerine, ''Galatasaray'da kaptanlığın sorun olduğunu ben hiç görmedim. Biz bir aileyiz'' diye konuştu.

