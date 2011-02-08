-HAKEM ABİTOĞLU'NA SİYASİ DESTEK ANTALYA (A.A) - 08.02.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Beşiktaş-Kardemir Karabükspor maçındaki yönetimi dolayısıyla ağır eleştirilere maruz kalan hemşehrisi Antalya Bölgesi hakemlerinden Mustafa Kamil Abitoğlu'na, Twitter'den gönderdiği mesajlarla destek oldu. Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'e yazdığı ilk mesajda, Kamil Abitoğlu'nu yakından tanıdığını belirterek, ''Doğru, kötü ve talihsiz bir maç yönetti'' dedi. İkinci mesajında, ''Fakat bu Abitoğlu'nun kötü bir hakem ya da insan olduğu anlamına gelmez'' diyen Mevlüt Çavuşoğlu, son mesajında ise, ''Abitoğlu çok dürüst ve harika bir insandır. Çok da iyi bir hakemdir'' ifadesine yer verdi. -BEŞİKTAŞ'TA İZİN BİTTİ- Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarına başladı. İşleri nedeniyle Almanya'da bulunan Teknik Direktör Bernd Schuster'in yer almadığı antrenmana, 12 futbolcu da katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan İsmail, Necip, Quaresma, Almeida ve Sivok ile izinli olan Simao, Fernandes ve Guti ile sakatlığı bulunan İbrahim Toraman ile Ersan antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları süren Nihat ile Cenk ise takımdan ayrı çalıştılar. Antrenör Tayfur Havutçu yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana kondisyon ve pas çalışmaları ile başlayan siyah-beyazlılar, istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.