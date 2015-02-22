Hakan Yaman davasında savcılık, görüntüleri Kriminal Büro’ya değil Adli Tıp'a inceletecek!

Gezi Parkı protestoları sırasında “eylemci” sanılarak öldüresiye dövülen, burnu, çenesi, kemikleri kırılan ve sol gözünü kaybeden Hakan Yaman soruşturmasında “kurum” krizi yaşanıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada savcılık, Ulusal Kriminal’den polisleri tespit edecek dosyaları çekti. Taraf’ın edindiği bilgilere göre, dosyaya yeni atanan savcı farklı bir uygulamaya imza attı. Savcı, Yaman’ın polisler tarafından feci şekilde dövüldüğü görüntülerin iyileştirilmesi ve polislerin tespiti için dosyayı Ulusal Kriminal Büro’ya göndermesi gerekirken, Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Savcılık geçtiğimiz aylarda, dosyayı Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturmalarda birçok rapor hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’ya göndermişti.

Aysun Yazıcı’nın Taraf’ta yer alan haberine göre, evrakları inceleyen Kriminal Büro, eksiklikler tespit ederek dosyayı yeniden savcılığa göndermişti. Yeni gelen savcı eksiklikleri tamamlayıp dosyayı Kriminal Büro’ya göndermesi gerekirken, Adli Tıp Kurumu’nu tercih etti. Adli Tıp’a yazı yazarak görüntüleri gönderen savcı, saldırı anına ilişkin 18 saniyelik kamera kayıtlarının iyileştirilmesini ve polislerle ilgili tespit yapılmasını istedi. Soruşturma savcılığı daha önce de, görüntüleri incelenmesi için emniyete göndermişti. Ancak emniyet, görüntülerin iyileştirilemeyecek durumda olduğunu belirtmişti.