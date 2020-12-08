"Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, organ nakline ihtiyacı var"

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığını ve organ nakline ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan sanatçının, organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberler sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayınlanmıştı.

Bu mesaj sonrası Hakan Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü Taner Solak, Odatv'ye yaptığı açıklamada, “Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, ‘hızlı bir şekilde kilo alıyorum’ diyordu” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Işın Karaca ise ertesi gün sosyal medya hesabından Taşıyan’ın organ nakline ihtiyacı olmadığını duyurmuştu.

47 yaşındaki Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklaması şöyle;

"Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan’ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."