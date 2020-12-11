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Hakan Taşıyan'a kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakli yapılacak

11 Aralık 2020 12:25

Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Taşıyan'a kız kardeşi böbrek, oğlu ise karaciğer verecek.

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