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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakan Şükür'ün Kocaeli'ndeki villasına baskın

Şükür'ün babası Selmet Şükür FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı

16 Ağustos 2016 14:35

Jandarma, hakkında resen yakalama kararı çıkarılan eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür'ün Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki villasında arama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şükür'ün Kerpe'de Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince el konulan villasına gelen jandarma ekipleri arama yaptı.

Öte yandan, Kandıra'nın Babaköyü-Melensu hattında yanmış halde cemaate ait gazete, cd, kitap, LYS sınav kağıtları ile telefon fihristlerini içeren doküman bulan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakılan dokümanları toplayarak kayıt altına aldı.

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Hakan ŞükürKocaeliKandıravillasında arama

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