Hakan Şükür'ün hem vekillik hem spor yorumculuğu yapması etik mi?

Hülya Karabağlı

T24 / Ankara -

CHP'den soru önergesi



‘Siyasi etik ilkeleri’



'Stadyum' programından 56 bin lira alıyordu

'Meclis'te ne işi vardı?'



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'Şaban'ın arkası güçlü mü güçlü'

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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün; Lig TV'de Maraton programında sezon sonuna kadar lig maçlarını yorumlamak konusunda anlaştığına ilişkin basına yansıyan haberlere dikkat çekti ve “ Böyle bir görev milletvekilliği ile bağdaşıyor mu” diye sordu.Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde CHP’li Kart, “Hakan Şükür'ün spor ve futbol konusundaki birikimi takdire değer olabilir. Bu birikimini Meclis zeminlerinde kullanması ve kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmesi gerekir" diyen Kart, "Sorun böyle bir faaliyetin milletvekilliği göreviyle bağdaşıp-bağdaşmadığı, ahlaki olarak doğru olup-olmadığı ve haksız kazanca yol açıp-açmadığı konusunda yoğunlaşmaktadır.Yürütülen faaliyet 3069 sayılı Yasanın lafzi ve şekli anlamda aykırı olmayabilir. Ancak, Anayasanın 82. maddesinin özü ve siyasi etik ilkelerine göre, milletvekilinin herhangi bir faaliyette bulunurken, milletvekilliği ve devlet nüfuzunu araç olarak kullanıp - kullanmadığı hususu önem kazanmaktadır. Öte yandan; Hakan Şükür konumu sebebiyle, sektörde faaliyet gösteren diğer yayın organlarına karşı da haksız rekabet imtiyazı sağlamış olmakla, yeni hukuki sorunlar da doğacaktır."- AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün yukarıda anlatımı yapılan faaliyet içinde bulunmasını etik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Olaya müdahale edecek misiniz?- Hakan Şükür'ün bu anlaşmayı yaparken sizin onayınızı aldığı doğru mudur? Hakan Şükür kim ya da kimlerden izin almıştır?"Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra 2008 yılında TRT'de ile anlaşma yapan ve Stadyum programına katılan Hakan Şükür'e, vergiler hariç aylık 56 bin TL ödeniyordu. TBMM'ye de aldığı ücret taşınan ve tartışmalara neden olan Hakan Şükür için TRT Ücretini sponsorlar karşılıyor açıklamasında bulunmuştu. Şükür milletvekili seçildikten sonra TRT'deki programı bırakmıştı.Milliyet gazetesi yazarıkonuyu tartıştığı bugünkü (4 Ocak 2011) köşesinde "Hakan Şükür madem yorumculuğa bu kadar meraklıydı, Meclis'te ne işi vardı" dedi.Tezkan'ın yazısının bir bölümü şöyle:"Dün 18.00’de Trabzon maçı vardı.. Hakan Şükür yorum yapacağı için mecbur izledi.. Maçı izlediği için Meclis’e gitmedi.. Asli görevini yapmadı.. O sırada öteki milletvekili arkadaşları çalışıyordu. Daha sonra Galatasaray-Belediye maçını da izledi.. İstanbul’dan yayına çıktı.. Bugün de İstanbul’da kalacak.. Ankara’ya, Meclis’e gitmeyecek.. 18.00’deki Fener, 20.30’daki Beşiktaş maçını seyredecek.. İki yerde aynı anda olamayacağı için Meclis’e uğramayacak.. Genel Kurul’da yerini almayacak.. Oylamalara katılmayacak.. Dün olduğu gibi.. (...) Hakan Şükür futbol yorumculuğunu daha önemli görerek milletvekilliğini önemsizleştirdi, ucuzlaştırdı.. Madem bu kadar meraklıydı, Meclis’te ne işi vardı.., Şükür'ün TV'de spor yorumculuğu yapmasını eleştirirken "Erdoğan'dan 'olur' cevabı alınca teklifi kabul etti, Şaban'ın arkası güçlü mü" dedi.Aşık'ın Milliyet gazetesinde "Şükür farkı" başlığıyla yayımlanan bugünkü (4 Ocak 2011) yazısının bir bölümü şöyle:Gazetelerden öğrendiğimize göre AKP Milletvekili Hakan Şükür, Lig TV’de spor yorumculuğu yapmaya başlayacakmış. Maraton adlı programdan Mustafa Denizli’nin ayrılması üzerine kendisine teklif yapılınca durumu Başbakan Tayyip Erdoğan’a anlatmış. “Olur” yanıtı alınca Lig TV’ye, “tamam, teklifinizi kabul ediyorum” demiş. Şaban’ın arkası güçlü mü güçlü.."