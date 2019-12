-HAKAN ŞÜKÜR MECLİSTE İLGİYLE KARŞILANDI TBMM (A.A) - 27.06.2011 - AK Parti'den milletvekili seçilen, eski milli futbolcu Hakan Şükür, Mecliste kaydını yaptırdı. Kaydını yaptıran Şükür'e rozetini TBMM Genel Sekreteri Saadettin Kalkan taktı. Şükür, seçim çalışmaları sırasında katıldığı Bayburtluların bir organizasyonunda verdiği sözü de unutmadı, bu etkinlikte kendisine hediye edilen kravatı kameraların önünde taktı. Kendi kravatını çıkararak, hediye kravatı; ''Tutamayacağım sözleri vermem'' diyerek takan Şükür, Meclis çatısı altında olmaktan duyduğu heyecan ve gururu dile getirdi. Şükür, ''Üzerime aldığım sorumluluk büyük. Ben ve bütün milletvekilleri, ülkemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız; makul, mantıklı, buradaki üsluba da dikkat ederek. Geçen dönem ki Meclis veda konuşmalarını izlerken, çok sevecen, esprili, gülen bir Meclis görmüştüm, umarım onun devam olur. Her ne kadar bugünkü gündeme baktığımızda farklı şeyler yaşansa da ben her şeyin güzel olacağını düşünüyorum, böyle diliyorum. Umarım, bizim de bu sürece katkımız olur'' diye konuştu. Şükür, sporun kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade ederek, sporu bıraktıktan sonra da amatör olarak sporun içerisinde yer aldığını söyledi. Gençlere olumlu örnek olmaya çalışacağını dile getiren Şükür, Türkiye'nin sporda çok ileriye gitmesini istediğini kaydetti. Şükür, ''Zaten büyük atılımlar var. Bunları, hep beraber artırma noktasında, 2023 vizyonuna uygun çok daha büyük başarılara, ülkemizi her alanda getirmek istiyoruz'' dedi. Şükür, isminin Spor Bakanlığı için geçtiğini anımsatan gazeteciye, ''Pazarlık yapmam söz konusu değil'' karşılığını verdi. Meclisin futbol takımının olduğunun anımsatılması üzerine Şükür, ''Zaman zaman geldim. Bugün rozeti taktım ama yine de milletin vekiliydim. Bugün resmiyet kazandı, Meclis çatısı altına girdim. Meclis takımında da zaman zaman oynayacağım. Hem Meclis gündemi hem sportif gündem, beni bir hayli yoracak'' diye konuştu. Şükür, ''Meclissporun santrfor sıkıntısı vardı'' diyen gazeteciye, ''Zannetmiyorum, golcü çok fazla, orada oynama hevesi herkeste var'' dedi. Hakan Şükür'e, Meclis kayıt işlemleri için görevli personel de yoğun ilgi gösterdi. Hediye kravatı çıkararak, kendi kravatını takan Şükür, Meclis personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. -''HAKKARİ FORMÜLÜ''- Kaydını yaptıran AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim sonrası yaşanan gelişmelerin ardından gündeme getirilen hukuki formüllerin anımsatılması üzerine Şentop, bunun 'hiçbir formül yok' anlamına gelmediğini, formülleri Meclis içerisinde tartışmak gerektiğini dile getirdi. Şentop, Hatip Dicle'nin durumunun, diğerlerine göre farklı olduğunu, formüllerin Anayasa değişikliğiyle bulunabileceğini kaydetti. 12 Haziran seçimindeki sorunu ortadan kaldıracak bir formül bulunamayacağını ifade eden Şentop, şunları kaydetti: ''Belki yeni bir seçim olursa, o seçimde yeni değişiklik uygulanabilir. Bu da çok zor değil, bir ara seçimden bahsetmiyorum. 78. maddenin son fıkrası var, oradan bir formül bulunabilir. Mesala Hakkari'deki milletvekillerinin tamamı istifa ederse, Meclis de bu istifaları kabul ederse, o zaman bir ilin milletvekilliklerinin tamamı düşer, o zaman o ilde 90 gün içinde yeni seçim yapılır. Böyle bir formülle çözüm bulunabilir. Şu andaki adaylığına engel durum, kanunen Anayasaya göre mevcudiyetini koruyor. Bunun değiştirmek lazım. Bunları müzakere edebilmek için muhatap lazım, herkesin bunları müzakere etmesi için Mecliste bulunması lazım.''