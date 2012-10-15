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Politika

Hakan Şükür'den 'fire' açıklaması: Hacca değil, ABD'ye gittim

Hakan Şükür, mazeret dilekçesini hem parti grubuna hem de TBMM Başkanlığı'na bildirdiğini belirtti

15 Ekim 2012 23:05

Yerel seçimlere ilişkin TBMM’de yapılan oylamaya mazeret belirtmeksizin katılmayan AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, "Hacda olduğuma dair söylemlerin doğruluk payı yoktur. Gelen davet üzerine ABD'ye gittim." dedi. 

AKP milletvekili Şükür, mazeretsiz yurt dışına çıktığına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ''Hem parti grubuma hem de TBMM Başkanlığı'na mazeretimi yazılı olarak ilettim'' dedi.

Şükür, kendisiyle ilgili basında çıkan, ''partisinin grubuna ve TBMM Başkanlığı'na mazeretsiz ve bildirimde bulunmaksızın yurt dışına çıkmış olduğuna'' ilişkin haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Şükür, şunları ifade etti: ''AKP Grup Başkanvekillerimiz Sayın Mustafa Elitaş ve Sayın Nurettin Canikli'nin de ifade etmiş oldukları üzere ABD'den gelen bir davet üzerine, daveti ve davet programını da mazeret dilekçemin ekine koyarak hem parti grubuma hem de TBMM Başkanlığı'na mazeretimi yazılı olarak ilettim. Yine basında hacda olduğuma dair söylemler yer almıştır. Oysa ki doğruluk payı yoktur. Allah nasip ederse hac farizamı yerine getirmek üzere önümüzdeki hafta kutsal topraklara gideceğim.''

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