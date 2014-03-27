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Hakan Şükür'den 'cemaat operasyonu'na tepki: Zalimler için yaşasın cehennem!

Kanaltürk'ün ulusal yayın lisans hakkını iptal etmesi ve Kaynak Holding'e inceleme başlatmasına Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür'den sert tepki geldi

27 Mart 2014 12:46

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen, bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketleri barındıran Kaynak Holding'e baskını ve Kanaltürk'ün ulusal yayın lisans hakkını iptal edilmesine tepkisini "Zalimler için yaşasın cehennem" sözleri ile gösterdi.

Devletin kurumları aracılığıyla televizyon kapattırmasını ve bazı şirketlere inceleme başlatmasını twitter üzerinden eleştiren Şükür, “Şirketlere polis baskını, televizyonlara, gazetelere sansür ileri demokrasi değil maskeli demokrasidir...” ifadelerini kullandı. Şükür, “Zulmünüz artsın ki Allah katında hesabınız yüklü olsun.” diye devam etti. Sonrasında Said Nursi'nin sözlerini kullandı. “Ne güzel ve ürkütücü bir söz Zalimler için yaşasın cehennem” İfadelerini kullandı. “Sanıyor musunuz ki hukuk size lazım olmayacak? Elbette olacak. Allah görüyor, Allah biliyor...” diye devam eden Şükür, “Bu halk küllerinden doğmayı bilir. Bu toprakların nefesi sandığınızdan daha güçlü. Allah kafi...” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

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