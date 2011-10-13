-Hakan Şükür yeniden yeşil sahalarda ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün de yer aldığı Parlamenterler Spor Kulübü Derneği Futbol Takımı, yeni dönem antrenmanlarına başladı. Antrenör Yahya Ünal'ın çalıştırdığı ve genel koordinatörlüğünü Mehmet Halkalı'nın yaptığı TBMM Futbol Takımı, ilk çalışmasını Maden Teknik Arama (MTA) Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Parlamentolar arası futbol organizasyonlarının hazırlıklarına başlayan milletvekilleri, 18 kişilik kadroya girmek için mücadele ediyor. Yeni yasama döneminde meclisteki milletvekilleri arasından seçilen futbol takımının en etkili isimleri arasında, Galatasaray'ın eski milli golcüsü ve şimdi AK Parti İstanbul Milletvekili olarak mecliste görev yapan Hakan Şükür bulunuyor. Şükür'ün yanı sıra spor geçmişi bulunan eski Güreş Federasyonu Başkanı ve şimdi AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ile daha önceki dönemlerde parlamentonun çeşitli sportif organizasyonlarında yer alan AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz da takımda yer alıyor. AK Parti Antalya Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı antrenmana katılan milletvekilleri şöyle: Doç. Dr. Mehmet Günal (Antalya-MHP), Dr. Fahrettin Poyraz (Bilecik-AK Parti), Bayram Özçelik (Burdur-AK Parti), Fehmi Küpçü (Bolu-AK Parti), İsmail Kaşdemir (Çanakkale-AK Parti), Cengiz Yavilioğlu (Erzurum-AK Parti), Adem Tatlı (Giresun-AK Parti), Mehmet Geldi (Giresun-AK Parti), Doç. Dr. Kemalettin Aydın (Gümüşhane-AK Parti), Süleyman Nevzat Korkmaz (Isparta-MHP), Dr. Osman Aşkın Bak, Oktay Saral, Hakan Şükür, Enver Yılmaz (İstanbul-AK Parti), Hamza Dağ (İzmir-AK Parti), Prof. Dr. Vural Kavuncu (Kütahya-AK Parti), Yrd. Doç. Dr. Selçuk Özdağ (Manisa-AK Parti), Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniya-AK Parti) ve Osman Ören (Siirt-AK Parti).