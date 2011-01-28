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Spor

Hakan Şükür tekrar Galatasaray forması giyecek

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz, Hakan Şükür'e futbola geri dönmesi konusunda teklif yaptığını ve Hakan'ın da buna sıcak baktığını s&

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz, Hakan Şükür'e futbola geri dönmesi konusunda teklif yaptığını ve Hakan'ın da buna sıcak baktığını söyledi.
 
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz, sarı-kırmızılı takımda Hakan Şükür'ün yeniden takıma dönmesini önerirken, bu konuyla ilgili Hakan Şükür'ün kendisine olumlu yaklaştığını ileri sürdü.

Basın toplantısı düzenleyen Yılmaz Toköz, Galatasaray Futbol Takımı'nın forvet hattında önemli sorunlar yaşandığını savunarak, kendisinin, 38 yaşındaki Hakan Şükür'ün kısa bir süre için de olsa futbolcu olarak takıma geri dönmesini arzu ettiğini aktardı.

Hakan Şükür'ün 1 aylık bir antrenmanla oynayabilecek hale geleceğini savunan Yılmaz Toköz, ''Ben, Hakan Şükür'ün kısa süre için de olsa futbol oynaması gerektiğine ve Galatasaray'a faydalı olacağına inanıyorum. Kendisiyle görüştüm. Antrenman eksiği olduğunu söylemesine karşın ısrar ettim. En azından bazı maçlarda oynayabileceğini söyledim. O da ilgi gösterdi. Dünyada emsalleri var. Hakan Şükür kısa sürede yeniden futbola dönebilir'' diye konuştu.

Toköz, Hakan Şükür'ün Galatasaray'da futbola dönmesi konusunu eski başkanlar Ali Tanrıyar, Ali Uras ve Mehmet Cansun'la görüştüğünü, bu kişilerin fikrini olumlu karşılandığını aktarırken, Hakan'ın 3 ay daha futbol oynamasının Galatasaray'a bir şey kaybettirmeyeceğini dile getirdi.

Yılmaz Toköz ayrıca, Galatasaray'da yaşanan yönetim sorunlarını ''kaos'' olarak nitelendirirken, mevcut yönetimin dönemini tamamlaması gerektiğini, 2012 yılındaki seçimlerde başkan adayı olmak isteyen kişilerin ise şimdiden çalışmalara başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.



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