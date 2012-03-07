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Politika

Hakan Şükür maça değil yemeğe gitmiş!

AKP stanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün, özel bir televizyon kanalındaki futbol yorumculuğu tartışmaları devam ediyor.

07 Mart 2012 10:09

 

 
T24 - Komisyon toplantısından ayrılmasına, CHP'lilerin 'maç kaç kaç?' diyerek tepki gösterdiği Hakan Şükür'den açıklama gelirken, Şükür'ün 1 ve 2 Şubat'taki yorumculuğu da tartışma konusu oldu.
 
Son olarak, eğitime 4+4+4 modeli getiren düzenlemenin görüşüldüğü komisyon toplantısından ayrılmasına, CHP'lilerin 'maç kaç kaç?' tepkisi gösterdiği Şükür'den, 'maça değil yemeğe gittim' açıklaması geldi.
 
Habertürk'e konuşan Şükür, "Sabaha karşı saat 04.00'e kadar komisyındaydım. Bir ara yemeğe gittim ama sataşmalar oldu. Bunu yakışıksız buluyorum" değerlendirmesinde bulundu.
 
Şükür'le ilgili bir haber de Milliyet gazetesinde yer aldı. 
 
Haberde, CHP'li Tanju Özcan'ın, Şükür'ün genel kurul çalışmalarına katılmadığı 4 Ocak ile 1 ve 2 Şubat'la ilgili TBMM Başkanlığı'na başvurduğu belirtildi.
 
Hakan Şükür'ün seçim bölgesinde temaslarda bulunacağı mazereti ile genel kurula katılmadığı ancak aynı günlerde tv programında yorumculuk yaptığı belirtilirken, Şükür'ün de konuyla ilgili, "Gündüz teşkilatın hazırladığı programlara katıldım, akşam da boş vaktimde programa çıktım" açıklamasına yer verildi.
 
Genel kurulun salı, çarşamba ve perşembe günleri çalıştığını, tv programının ise hafta sonları olduğunu belirten Şükür, 'mazeret bildirdi programa gitti' denmesinin doğru olmadığını belirtti.
 
Ayrıca, genel kurula mazeretsiz gelinemeyebileceğini ifade eden Şükür, CHP'li vekiller arasında da devamsızlık yapan isimler olduğunu ve bunların rakamlarının kendinde bulunduğunu ifade etti.
 

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