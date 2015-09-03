Hakan Şükür, Koza İpek'e gönderdiği o paraya açıklık getirdi

Koza İpek Grubu'na yönelik operasyon kapsamında hakkında inceleme başlatılan Hakan Şükür, Koza İpek Holding'e yaptığı 12 bin TL'lik ödemenin Ankara'da oturduğu evin bir yıllık kira ödemesi olduğunu söyledi.

Koza- İpek Holding’e yapılan operasyon kapsamında savcılık Hakan Şükür’ün holdingde bir kişiye yaptığı 12 bin TL’lik ödemeyi neden ve hangi amaçla yaptığını inceleme altına aldı. 24. Dönem milletvekili ve eski futbolcu Şükür ise Hürriyet.com.tr’den Can Mumay'a konuşan Hakan Şükür, milletvekili olarak göreve başladığı 1 Eylül 2011’den beri Ankara’da Akın İpek’e ait olan bir evde oturduğunu belirterek, “Ben Ankara’da Akın Bey’in evinde oturuyorum. Kendisi aile dostumuz olduğu için ‘bedel ödemeden kalın’ demişti. Fakat biz her şeyin bedelini ödemek isteriz” diye konuştu. Şükür Ankara’ya gittiği zaman söz konusu evde kaldığını da ifade etti.

'Milletin haber alma hakkının olması gerekir'

Medya grubuna yapılan operasyonla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Şükür, “Ülkemizin değerlendirmesinin 3. Dünya ülkeleri sınıfına girdiği düşünülürse ülkeye verilen zararın daha fazla olmasını istemem. Milletin haber alma hakkının olması gerekir” ifadelerini kullandı.