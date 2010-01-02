Hakan Şükür iş dünyasına hızlı girdi

T24-Daha önce de Bülent Uygun ile fast food mağazası açmaya karar vereen Hakan Şükür, enerji sektörüne giriyor. Şükür, enerji yatırımlarıyla bilinen Ankara merkezli Albe Grup’un Başkanı Alpay Ünal’la ortak oldu.

Milliyet Gazetesi'nden Serkan Arman'ın haberine göre, Hakan Şürük'ün ortak olduğu Albe Grup 2 yıl içinde 60 milyon dolarlık enerji yatırımı yapacak. Albe Grup, Nisan 2011’e kadar bitireceği 40 megavatlık Defne, Çınar, Araklı 1, Araklı 3 ve Irmak adlı hidroelektrik santrallarıyla toplam kurulu gücünü 150 megavata taşımayı planlıyor.

Fast-food’a da girdi

Hakan Şükür ve Alpay Ünal geçen hafta ‘HBA Enerji Üretim, Gıda, Turizm ve İnşaat’ adlı bir şirket kurdu. Şirketin Elektrik Piyasası Kurulu’ndan lisans alarak elektrik üretim tesisleri kurmak; rüzgâr, hidroelektrik, güneş ve jeotermal gibi enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve Kyoto protokolü çerçevesinde karbon emisyon pazarlarında alım - satımla uğraşmak şeklinde hedefleri olduğu belirtiliyor.

Yeni şirketin kapsamını geniş tutan Hakan Şükür, gıda, turizm ve inşaata da yatırım yapabilecek. Şükür bunun ilk adımı olarak, Ankara’da CEPA Alışveriş Merkezi’nde Fast’njoy isimli bir fast - food restoranı açtı. Restorana Sivasspor’un eski teknik direktörü Bülent Uygun da ortak.

HBA Enerji’nin kurucuları arasında Bülent Uygun’un adı gözükmese de, bu durum, şirketin isminin Hakan, Bülent ve Alpay’ın baş harflerinden gelmiş olabileceğini düşündürüyor.

Hakan Şükür’ün Ankara’da iki fast - food restoranı ile bir çikolata mağazası daha açacağı belirtiliyor. Hakan Şükür’ün TRT1’de birlikte futbol analizleri yaptığı Ömer Üründül de kısa süre önce enerji sektörüne girme kararı almış ve ‘Üründül Enerji Turizm İnşaat’ yatırımları adlı bir şirket kurmuştu.