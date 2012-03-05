T24 - Ücretsiz doktorluk yapmasına, TBMM tarafından izin verilmeyen CHP Tokat Milletvekili Genel Cerrahi uzmanı Orhan Düzgün, televizyon programında spor yorumculuğu yapan AKP Milletvekili Hakan Şükür için imza kampanyası başlatacağını söyledi.

Tokat’ta basın toplantısı düzenleyen Düzgün, şunları söyledi:

“Benim, çalışma isteğimin reddinde, ‘Bir milletvekilinin Sağlık Bakanı’nın emrine verilmesi sakıncalıdır ve bu anayasaya aykırıdır’ gerekçesi yer alıyor. Fakat sonuçta Hakan Şükür de bir televizyon kanalında program yapıyor. O kanalın da patronu var. Dolayısıyla bir milletvekilini patronun emrine tahsis etmiş oluyorsunuz. Amacımız Hakan Şükür’ün çalışıp çalışmama meselesi değil. Milletvekili onurunun korunması. Siz hem milleti temsil edeceksiniz, ‘Milli idarenin üstünde hiçbir şey yok’ diyeceksiniz. Sonra gidip 3-5 kuruş para için birileriyle çalışacaksınız. Hakan Şükür şu an bizim gözümüzde bilmem ne televizyonunun bir çalışanıdır. Millete şikayet edeceğiz. İmza kampanyası başlatacağım. ‘Ya vekillik ya para’ diye.”