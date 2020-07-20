Hakan Şükür'den Ahmet Davutoğlu'na: Her gün şikâyet ettiğin partiden ben istifa ettim, sen kovuldun

'FETÖ' soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ''FETÖ'nün siyasi ayağı Hakan Şükür'dü'' sözlerine yanıt verdi.

Şükür, ''Ben, her gün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun. Allah belanı versin küçük enişte. Yuhlar olsun, yazıklar olsun size'' dedi.

Hakan Şükür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Davutoğlu'nun "'FETÖ'nün siyasi ayağı Hakan Şükür'dü" sözlerine, "Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim. Ne siyasi ayağı küçük enişte? Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez. Ben, her gün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun" diyerek yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin, "FETÖ ile organik bağı olduğu tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ’nün siyasi ayaklarıdır. Mesela Hakan Şükür siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi" ifadelerini kullanmıştı.