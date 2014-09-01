Hakan Şükür'ün ayak izi Maradona ve Cruyff'ın yanında yer alacak

Hakan Şükür, Monaco'da Di Stefano, Pele, Maradona, Platini, Romario, Beckenbauer, Cruyff, Best, Baresi, Rummenigge ve Ronaldo gibi süperstarların arasına ayak izini bırakacak.

Fanatik gazetesinin bugünkü haberinde medya partneri olan Golden Foot organizasyonunun Hakan Şükür'ü çağırdığı duyuruldu.

Dünya futboluna damga vurmuş yıldızların ayak izlerini Monaco’daki Grimaldi Bulvarı’nda sergilenmesini sağlayan prestijli organizasyon Golden Foot, bu yıl Gala Gecesi’ne Türk futbolunu’nun unutulmaz ismi ve bağımsız milletvekili Hakan Şükür’ü davet etti.

İtalyan Futbol Adamı Antonio Caliendo önderliğinde yapılan ödül töreni bu yıl Monaco Prensi II. Albert’in katılımıyla 13 Ekim’de gerçekleşecek.

Organizasyona katılan ilk Türk futbolcu

Golden Foot organizasyonuna hem efsane olmuş isimler, hem de 29 yaşına basmış aktif futbolcular davet edilebiliyor. Bilindiği üzere daha önce Türkiye’de forma giyen Roberto Carlos ve Didier Drogba bu ödülü kazanmıştı. Bu yılki ödülü ise Cristiano Ronaldo’nun alması bekleniyor.

İlk ve tek Türk futbolcu olarak ayak izini bırakacak olan Hakan Şükür, di Stefano, Ardiles, Eusebio, Puskas, Cruyff, Beckenbauer, Best, Maradona, Baggio, Baresi, Ronaldinho, Cantona, Papin, Platini ve Zidane gibi dünya futboluna damga vurmuş efsanelerin arasında yer alacak.