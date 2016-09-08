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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakan Şükür: Adil Öksüz'ü tanımam, 200 milyon dolarım yok

Şükür, hakkındaki iddialara Twitter'dan yanıt verdi

08 Eylül 2016 11:57

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve malvarlığına el konulan olan eski milli futbolcu Hakan Şükür, kendisini Fethullah Gülen ile 'FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün görüştürdüğü iddiasını Twitter'dan reddetti. Şükür, ayrıca 200 milyon dolar serveti olmadığını savundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü yakınlarında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, Hakan Şükür'ü Gülen'le görüştüren kişi olduğu iddia edilmişti. Hakan Şükür, bu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi. Şükür, "Beni FETÖ diye tabir edilen örgüt ile tanıştırdığı iddia edilen Adil Öksüz isimli şahsı tanımam bilmem ve kendisi ile uzaktan yakından hiçbir ilgim alakam olmadığının bilinmesini isterim" dedi.

Şükür ayrıca 200 milyon dolar serveti olduğu iddialarını da reddetti.

Şükür, ''Ortalıkta 200 milyon gibi bir servetten bahsediliyor. Çok abartılmış bir rakam ve kesinlikle doğru değil'' ifadelerini kullandı.

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