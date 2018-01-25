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Spor

Hakan Özmert Antalyaspor'da

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) Antalyaspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

25 Ocak 2018 21:24

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

Antalyaspor, Medipol Başakşehir\'de forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert\'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir takımında forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert\'le anlaştı. Antalyaspor, Hakan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor\'un internet sitesinden \'Hoşgeldin Hakan Özmert\' başlığıyla duyurulan açıklamada, \"Kulübümüz, Medipol Başakşehir takımında forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert\'le yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır\" denildi.
Bu arada kulüp sitesinden yapılan açıklama, Hakan Özmert\'in önceki yıllarda Antalyaspor\'da forma giydiği fotoğrafıyla paylaşıldı.

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