Hakan, Milan ile anlaşamadı; Juventus devrede

Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan ekibiyle anlaşamadığı iddia edildi. Juventus'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Çalhanoğlu'nu bedelsiz kadrosuna katmak istediği bildirildi.

İtalyan Sky Sports televizyonunun haberine göre, Hakan Çalhanoğlu ile Milan henüz anlaşamadı. Milan, oyuncuya yıllık 4 milyon euro teklif ederken, Hakan Çalhanoğlu primler hariç 5 milyon euro istedi.

2017 yazında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu için Milan, teklifini yükseltmeye yanaşmazken devreye Juventus girdi. Son yıllarda bonservissiz oyuncuları kadrosuna katmasıyla dikkat çeken Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea ile Arsenal'in de ilgilendiği oyuncuya en yüksek rakamı vermeye hazır olan Juventus, transferde öne çıkıyor.