Hakan Hepcan'dan Galatasaraylı Gomis'e ırkçı söylem: Galatarasay'da bir tane maymun var...

Galatasaray, DJ Hakan Hepcan'ın Bafetimbi Gomis'i kast ederek "Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor" söylediği yoruma yönelik suç duyurusunda bulunacak.

Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip özür dilese de tüm takım taraftarları bu olaya karşı çıktı.

"IrkçıHakanHepcan" hashtag'i kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükseldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü de bu olay sonrasında harekete geçti. Kulübün hukukçuları hem resmi hem de bireysel olarak Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Fransız oyuncu Gomis'in de Hepcan hakkında dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.