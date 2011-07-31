Hakan Günday'la sözü sakınmadan



Batur Fatih İlhan



baturf@gmail.com

İstanbul Modern ve Sabit Fikir işbirliğiyle düzenlenen “Sözünü Sakınmadan”ın ikinci buluşması, 4 Ağustos Perşembe...



Edebiyat dünyasının gerek mutfak önü gerekse de arkası temsilcilerinin ve de sofrada ürün tadıcılarının oldukça ilgisini çeken ve bize göre bu alanda ötelenen bir ihityaca cevap veren, edebiyat etkinliği söyleşi dizisi, “Sözünü Sakınmadan” yoluna bu defa da kalemi kudretli bir yazarla devam ediyor. Andığımız isim Hakan Günday!



Üç ay önce önce külliyatına “Az”(Doğan Kitap) adlı yeni kitabını ekleyen Günday, Perçembe, modern Türk müzeciliğinin önde gelen temsilcisi İstanbul Modern'in bahçesinde, akşam serinliğinde, eleştirmen Semih Gümüş ve Ömer Türkeş’in sorularını yanıtlayacak.



Bu iki çok-mahir edebiat eleştirmeninin, konuklarının edebiyatını, sözü sakınmadan konuşacağı esur, keyif yüklü ve de serin buluşmaya tüm edebiyat severler davetli...





Hakan Günday kimdir?







1976’da Rodos’ta doğdu. İlköğrenimini Brüksel’de tamamladı. Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü’ne kaydoldu. Ertesi yıl Université Libre de Bruxelles’in Siyasal Bilimler Bölümü’ne geçti. Öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam etti. İlk romanı Kinyas ve Kayra’yla (2000) edebiyat çevrelerinin ilgiyle izlediği ve kendi okur kitlesini yaratan bir yazar olan Günday’ın eserleri, Doğan Kitap tarafından yayımlanıyor: Zargana (2002), Kinyas ve Kayra (2003), Piç (2003), Malafa (2005), Azil (2007), Ziyan (2009), Az (2011).

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SÖZÜNÜ SAKINMADAN - HAKAN GÜNDAY

İSTANBUL MODERN BAHÇE

4 Ağustos, Perşembe – 19.00

Katılım İçin Arayınız:

0 212 229 76 26/148

