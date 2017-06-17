Hakan Günday: İşin sonunda tek doyan sadık yarin olur, kara toprak

Türkiye'nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi'nin üçüncü sayısı Haziran ayında yayımlandı. Derginin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, dergide oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile sohbetleri yayımlanan yazar Hakan Günday'ın "Doygunluğun geçici olduğu bir kavamdır iştah. İştahlı olmanın sonu, bu dünyadan gözü açık gitmektir. İştahlı olan aç öleceğini bilir ve bu hayattan kendine aç gider. İşin sonunda tek doyan da sadık yarin olur, kara toprak" ifadesi de yer aldı. Söz konusu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok kez alıntılandı.

Tuhaf Dergi'nin yazar kadrosunda Zülfü Livaneli, Mazhar Alanson, Selim İleri, Ahmet Mümtaz Taylan, Hakan Günday, Gündüz Vassaf, Selahattin Duman, Murat Uyurkulak ve Tarık Tufan gibi isimleri barındırıyor.

Geçen ay Fyodor Dostoyevski kapağı ve dosyasıyla okurunu selamlayan derginin Haziran sayısının kapağında Hollandalı ressam Vincent van Gogh bulunuyor. ‘Sana da öyle gelmiyor mu?’ mottosuyla çıkan derginin açılış yazısını Haziran ayında ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu yazdı.

Haziran sayısında Tuhaf Dergi’ye söyleşi veren isimler ise duayen foto-muhabiri Ara Güler ve en önemli tarih profesörlerimizden İlber Ortaylı. Trainspotting ve Porno romanlarının yazarı Irvine Welsh ile yapılan söyleşi derginin bu ayki bir diğer sürprizi.

Mayıs ayında olduğu gibi Türkiye'de müziğinin efsane isimlerinden Mazhar Alanson, yazar Selim İleri, gazeteci Nebil Özgentürk, yazar Tarık Tufan, müzisyen Kalben, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, yazar Murat Uyurkulak, gazeteci Selahattin Duman, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ülkü Tamer ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden İsrailli yazar Etgar Keret hikâyeleriyle Tuhaf Dergi’de yer alıyorlar.

Ayrıca uluslararası alanda birçok ödül sahibi, Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Hakan Günday ve rol aldığı film ve dizilerle büyük ilgi gören Ahmet Mümtaz Taylan her ay devam ettikleri ‘Tahin Pekmez’ köşesi için üçüncü sayıda iştahı konuştular. Yazar Mustafa Kutlu ‘Kambur Hafız ve Minare’ adını taşıyan öyküsü ile Tuhaf Dergi’ye katılıyor. Derginin bir diğer transferi de müzisyen Güneş Duru. Duru, ‘Daima 69!’ isimli yazısıyla Tuhaf Dergi’ye merhaba diyor.

Tuhaf Dergi’nin tam yazar kadrosu şöyle:

Zülfü Livaneli, Semih Kaplanoğlu, Mazhar Alanson, Mustafa Kutlu, Selim İleri, Ülkü Tamer, Ahmet Mümtaz Taylan, Hakan Günday, Etgar Keret, Murat Uyurkulak, Tarık Tufan, Ercan Mehmet Erdem, Ali Nesin, Mehmet Güreli, Selahattin Duman, Tayfun Pirselimoğlu, Ebru Ceylan, Mercan Dede, Mehmet Yaşin, Gündüz Vassaf, Nebil Özgentürk, Güneş Duru, Mehmet Turgut, Kalben, Ahmet İnam, Işıl Cinmen, Ömür İklim Demir, Irmak Zileli, Egemen Alper, Selin Tunç, Cem Tunçer, Muhsin Topyıldız, Şener Öztop, Nurhak Kaya.