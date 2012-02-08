Hakan Fidan'ın durumuna Başbakan karar verecek!

T24

Savcı Fidan'ı neden çağırmıştı?







İşte MİT Kanunu'nun 26. Maddesi:



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile 2 MİT görevlisinin KCK soruşturması kapsamında yarın ifadeye çağrıldığını bildirdi.MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması