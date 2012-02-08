Hakan Fidan'ın durumuna Başbakan karar verecek!

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve yardımcısı Afet Güneş KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade çağrıldı. Ancak MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT Kanunu'nun 26 Maddesi'ne dayanarak ifade vermeye gitmeyebilir.
Savcı Fidan'ı neden çağırmıştı?
Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile 2 MİT görevlisinin KCK soruşturması kapsamında yarın ifadeye çağrıldığını bildirdi.
İşte MİT Kanunu'nun 26. Maddesi:
Madde 26 -
MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması Başbakanın iznine bağlıdır.