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Hakan Fidan: Taraf yazarları benden önce dinlenmiş!

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Taraf gazetesi yöneticileri ve bazı yazarlarının dinlenmesi olayının 2009 yılında kendisi göreve gelmeden önce gerçekleştiğini söyledi

31 Ekim 2012 11:24

Taraf Gazetesi, 9 Şubat 2012 tarihli sayısında "Taraf ’a MİT operasyonu" başlığıyla  yazarları Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Markar Esayan, Amberin Zaman ve Mehmet Altan'ın da aralarında  bulunduğu 9 kişinin sahte kod adı ile MİT görevlileri tarafından dinlendiğini duyurmuştu. Olayın ardından Cumhuriyet başsavcılığı MİT görevlileri hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "görevi kötüye kullanma"suçlarında soruşturma başlatılması için Başbakanlık'tan izin istedi.

Dinlenme olayı ile ilgili açıklama yapan MİT Müsteşarı Hakan Fidan, olayın kendisi göreve gelmeden önce gerçekleştiğini belirtirken,savcılığın olayla ilgili soruşturma izni talebi konusunda açıklama yapmadı.

'MİT’in güvenilirliği zedelendi'

Başsavcılık soruşturma izni gerekçesinde, dokuz kişiye kod adı vererek dinleyen MİT görevlileri hakkında "resmî belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "görevi kötüye kullanma"suçlarını isnat etmişti. Savcılık yazısında, toplumun güzide bir kurumu olarak nitelenen MİT’in sahtecilik yaparak, kod isimler kullanmak suretiyle mahkemelerden dinleme kararı alarak toplum içindeki güvenilirliğini zedelendiğini belirtmişti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından önceki akşam Çankaya Köşkü’nde verilen resepsiyonda, Taraf ’ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Hakan Fidan, şunları söyledi: “Olay, (Taraf ’ın dinlenmesi) benim göreve başlamam öncesi dönemde 2009’da olmuş"

Savcılık talebinin Başbakanlığa geldiğini ifade eden Hakan Fidan, prosedüre göre, Başbakanlığın kendilerinden yani MİT’ten bu konuda görüş isteyeceğini ve bu sürecin henüz başlamadığını ifade etti.  Fidan, “Bizim vereceğimiz görüşe göre Başbakanlık bir karar verecektir,” demekle yetinirken soruşturma izni verilip verilmeyeceği konusunda konuşmadı.

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