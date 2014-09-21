Hakan Fidan: Rehine operasyonunun son anlarında ertelemeler yaşandı

MİT Müşteşarı Hakan Fidan, MİT Dış Operasyon ve Özel Operasyon daireleriyle yürüttüğü ve IŞİD'in elindeki 46 rehinenin kurtarıldığı operasyona ilişkin olarak, "Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden farklı zamanlarda son anda ertelemeler yaşandı. En doğru zaman beklendi ve vatandaşlarımız Türkiye’ye sağ salim döndü” yorumunu yaptı.

Fidan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun operasyonun nasıl yapıldığına ilişkin detayları açıkladığını, söylenmesi gereken her şeyi söylediğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız da her aşamada söylenmesi gerekenleri söyledi. Bizim bunların dışına taşan, çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok” dedi.

'Son anlarında ertelemeler yaşandı'

Milliyet’ten Kıvanç El'in operasyona ilişkin sorularını yanıtlayan Fidan, operasyonun şifrelerini ise dört başlıkta özetleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sabır, detaylı çalışma, zeka ve metanet. Başka bir şey yok. Bunların dışında bir şey söylenemez zaten. Bu ilkelerle çalıştık.”

Fidan, operasyonun zamanlaması konusunda ise, “Sürecin öngörülemeyen riskleri var. Alanda ne olacağını adam da bilmiyor ki? Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden farklı zamanlarda son anda ertelemeler yaşandı. En doğru zaman beklendi ve vatandaşlarımız Türkiye’ye sağ salim döndü” diye konuştu.