T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakan Fidan: Rehine operasyonunun son anlarında ertelemeler yaşandı

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 101 gün sonra rehinelerin serbest kalmasına ilişkin olarak MİT'in izlediği politika hakkında açıklama yaptı

21 Eylül 2014 17:00

MİT Müşteşarı Hakan Fidan, MİT Dış Operasyon ve Özel Operasyon daireleriyle yürüttüğü ve IŞİD'in elindeki 46 rehinenin kurtarıldığı operasyona ilişkin olarak, "Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden farklı zamanlarda son anda ertelemeler yaşandı. En doğru zaman beklendi ve vatandaşlarımız Türkiye’ye sağ salim döndü” yorumunu yaptı.

Fidan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun operasyonun nasıl yapıldığına ilişkin detayları açıkladığını, söylenmesi gereken her şeyi söylediğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız da her aşamada söylenmesi gerekenleri söyledi. Bizim bunların dışına taşan, çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok” dedi.

 

'Son anlarında ertelemeler yaşandı'

 

Milliyet’ten Kıvanç El'in operasyona ilişkin sorularını yanıtlayan Fidan, operasyonun şifrelerini ise dört başlıkta özetleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Sabır, detaylı çalışma, zeka ve metanet. Başka bir şey yok. Bunların dışında bir şey söylenemez zaten. Bu ilkelerle çalıştık.”

Fidan, operasyonun zamanlaması konusunda ise, “Sürecin öngörülemeyen riskleri var. Alanda ne olacağını adam da bilmiyor ki? Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden farklı zamanlarda son anda ertelemeler yaşandı. En doğru zaman beklendi ve vatandaşlarımız Türkiye’ye sağ salim döndü” diye konuştu.

ETİKETLER

hakan fidanoperasyonmitrehineışidserbest kalmason anda ertelemeler yaşandırisklermusul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24