Hakan Canbazoğlu: Webo'nun penaltısında gözüm kapalı sağa atlayacaktım

Spor Toto Süper Lig’e 2000-2001 yılında veda eden BB Erzurumspor, 17 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmanın sevincini büyük bir coşkuyla yaşıyor. Bursa'daki finalde Gazişehir Gaziantep'i penaltılar sonucunda 5-4 yenmesiyle başlayan kutlamalar aralıksız devam ediyor.

3 yılda gelen 3 kupayla Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Erzurumspor'da taraftarlar, bunun sözünü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e büyük ilgi gösterdi. Omuzlara alınan başkan Sekmen, Erzurum'un hak ettiği yere geldiğini söyledi.



Kurtardığı penaltılarla takımını adeta Süper Lig'e çıkaran Hakan Canbazoğlu ise şunları söyledi: "Allah'a şükürler olsun ki kazandık. Bu takım, bu şehir, bu halk bunu hak ediyordu. Bu şehir Süper Lig'de de üst sıralarda yer alacaktır. Penaltı atışları sırasında yaptığım haraketler bir taktikti ve çok şükür tuttu. Kurtardığım penaltıları Erzurumspor'u seven ve iyi yerlerde olmasını isteyenlere armağan ediyorum."

"Webo'nun penaltısında gözüm kapalı sağa atlayacaktım"

"Webo ile iki sene aynı takımda oynadım. Maçtan önce 'Penaltılara kalırsak ve Webo topun başına geçerse, hiçbir şekilde gelişine, duruşuna bakmayacağım ve sağ tarafa atlayacağım' demiştim. Nitekim öyle oldu, Webo topun başına geçti. Sağ tarafa hamle yaptım ve kurtardım, ondan sonra da devamı geldi."