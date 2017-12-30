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Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun golü Milan’a yetmedi

53. dakikada oyuna giren Hakan 74. Dakikada Milan’ın tek golünü kaydetti

30 Aralık 2017 19:37

İtalya Serie A 19. hafta mücadelesinde Fiorentina’ya konuk olan Milan, geriye düştüğü maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 71. dakikasında Giovanni Simeone Fiorentina’yı 1-0 öne geçiren isim oldu.

Maça yedeklerde başlayan ve 53. dakikada Fabio Borini’nin yerine oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 74’te attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayonca iki ekip sahadan beraberlikle ayrıldı. Fiorentina bu sonuçla 27 puana ulaşırken Milan puanını 25 yaptı.(Sözcü/Skor)

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Hakan ÇalhanoğluMilanGolFiorentina

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