Hakan Çalhanoğlu'nun golü Arda Turan'ı üzdü

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Bayer Leverkusen-Atletico Madrid ve Arsenal-Monaco karşılaşmaları oynandı.

Almanya'daki karşılaşmada Bayer Leverkusen'i galibiyeti taşıyan gol Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından 57’inci dakikada geldi.



Atletico Madrid'de Tiago 76’da ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Arda Turan 64 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Fernando Torres’e bıraktı.



Atletico Madrid beraberlik için yüklense de skoru değiştiremeyince, Leverkusen rövanş maçı öncesi 1-0’lık avantajla sahadan ayrıldı.

Gecenin sürprizi Monaco'dan geldi

Bir diğer eşleşmede Monaco, Arsenal’e konuk oldu. Fransız temsilcisi, 38’te Kondogbia ve 53’te Berbatov’un golleriyle 2-0 öne geçti.



Alex Oxlade-Chamberlain'in uzatma dakikalarında bulduğu gol Arsenal'e rövanş maçı için umut verdi. Son dakikada Ferreira'nın golü mücadelenin skorunu 3-1 olarak tayin eti.



İki takım 17 Mart’ta rövanş karşılaşmasına çıkacak.