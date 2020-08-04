Hakan Çalhanoğlu: Şenol Güneş beni oynatmadı kırgınım, Galatasaray taraftarıyla inşallah bir gün buluşacağız

Serie A takımlarından AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, milli takımda oynatılmadığı bazı maçlar için Şenol Güneş'e kırgın olduğunu belirterek, "Ben Milan'ın 10 numarasıyım. Milan'da banko oynayan bir oyuncuyu milli takımda yedek bırakamazsınız" dedi.

Trtspor'da kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Çalhanoğlu, "Galatasaray taraftarları ısrarla bir mesaj istiyor. 'Bir gün buluşur muyuz' diyorlar?" sorusunu "İnşallah bir gün buluşacağız" şeklinde cevapladı.

"Milan'da banko oynayan bir oyuncuyu yedek bırakamazsınız"

A Milli Takım'da oynatılmadığı bazı maçlar için Şenol Güneş'e kırgınlık duyduğunu belirten Çalhanoğlu, "Fatih Terim beni ilk Milli Takım'a alan kişi bana hep güvendi ve oynattı. Ama Şenol Güneş birkaç maç oynatmadı, kırgınım. Ben Milan'ın 10 numarasıyım.



Milan'da banko oynayan bir oyuncuyu yedek bırakamazsınız. A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor. Kalitemle, Milli takımda 10 numara oynayacak olan banko oyuncuyum."

Çok fazla eleştirildiğine de değinen milli oyuncu "Bütün çalıştığım hocalar beni hep oynattı. Maldini ya da Gattuso futboldan anlamıyor mu? Herkes bana güveniyor, kalitemi biliyor. Önüme bakıyorum ve çok da başarılıyım. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynamadım. Hiçbir zaman yedek kalmadım." ifadelerini kulandı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla bu sezon 38 resmi maça çıktı ve 20 gole doğrudan katkı (11 gol - 9 asist) sağladı.